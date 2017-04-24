Дипмиссии Азербайджана в ОАЭ предотвратили армянскую провокацию

2017-04-24 17:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в ОАЭ и генконсульство в Дубае предотвратили армянскую провокацию на международной туристической выставке в Arabian Travel Market.

Армяне предприняли попытки демонстрировать на стенде Армении на международной выставке наглядные пособия и карты, пропагандирующие незаконный режим, созданный на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, сказал в понедельник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Дипмиссии Азербайджана в ОАЭ узнав об этих попытках Армении, обратились к официальным органам и к организаторам выставки. После этого все материалы, пропагандирующие незаконный режим были убраны со стенда.

Азербайджан на этой выставке представлен отдельным большим стендом, где ряд туристических компаний страны представляют свои продукции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.