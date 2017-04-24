В Баку при пожаре в жилом доме трое полицейских отравились дымом – ОБНОВЛЕНО

2017-04-24 16:56 | www.oxu.az | 2

Минувшей ночью во время пожара в Баку дымом отравилось три сотрудника полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ночь с воскресенья на понедельник, 24 апреля, три сотрудника полиции, помогающие при тушении пожара в многоквартирном доме в Низаминском районе Баку, были доставлены в Республиканский токсикологический центр с диагнозом отравление. После оказания им необходимой медицинской помощи они были отпущены домой.

Отметим, что во время пожара здания было эвакуировано более 50 жильцов. Среди них 8 малолетних детей.

08:40

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в подвале многоэтажного жилого здания в Низаминском районе столицы. В результате пожара сгорело 600 погонных метров электрического кабеля, проходящего через шахту здания, вплоть до 18-го этажа.

Во время пожара в целях безопасности были эвакуированы 40 жильцов, в том числе 8 детей.

Пожарным удалось предотвратить распространение пожара и потушить огонь. В результате пожара никто не пострадал.

A.M.