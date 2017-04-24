В Дагестане в школе прогремел взрыв

2017-04-24 17:05 | www.oxu.az | 1

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, всего пострадали одиннадцать детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД республики.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.

Мальчик, бросивший гранату во время урока, задержан и сейчас находится в полицейском участке, заявили в ведомстве.

Н.О.