SOCAR эвакуировала более 200 нефтяников из-за штормового предупреждения

2017-04-24 17:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Tend/ - ПО "Азнефть" азербайджанской госкомпании SOCAR эвакуировало 204 работника с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения, сообщили Trend в понедельник в пресс-службе ПО.

В "Азнефти" сказали, что с целью усиления мер безопасности в связи с ожидаемым 24 и 25 апреля сильным ветром, скорость которого в открытом море временами будет достигать 34 м/с (с высотой волны 3-5, временами 5-7 метров), ПО направило телефонограммы на все морские месторождения.

"На всех участках были проведены просветительские мероприятия, ограничены опасные работы, организовано дежурство. Была проведена эвакуация 204 работников с морских платформ. В зависимости от погодных условий будет ограничено движение на эстакадах и приэстакадных площадках, меры безопасности будут усилены", - сказали в пресс-службе "Азнефти".

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидается кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем - 14-17, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 60-70 процентов.

Завтра в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного, северного ветров.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горах прогнозируется снег. Западный ветер местами будет усиливаться.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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