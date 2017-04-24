Азербайджан и Литва нацелены на развитие торгово-экономического сотрудничества (ФОТО)

2017-04-24 17:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Литва намерены приумножить усилия для расширения торгово-экономического сотрудничества. Договоренность об этом достигнута на встрече главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с делегацией Сейма Литвы во главе с вице-спикером Гедиминасом Киркиласом, сообщает в понедельник МИД Азербайджана.

Глава МИД находится в Литве с официальным визитом.

Стороны отметили важность транспортных коридоров, в частности проекта Север-Юг, который соединит Балтийский регион с бассейном Индийского океана посредством железных дорог, а литовские компании могут получить от этого большую выгоду.

На встрече также была отмечена важность расширения межпарламентских связей двух стран.

Глава МИД Азербайджана, проинформировав официальных лиц Литвы о переговорном процессе по новому соглашению с ЕС о стратегическом партнерстве, отметил поддержку Литвы в развитии связей с ЕС.

Мамедъяров также ознакомил их с ходом переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.