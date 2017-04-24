Более 400 боевиков и членов их семей покинули Хомс

2017-04-24 17:44 | www.trend.az | 4

Квартал аль-Ваэр в сирийском городе Хомс покинули в понедельник 750 человек, включая 141 боевика, заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази, передает РИА Новости.

"Сегодня общее количество покинувших квартал Аль-Ваэр достигло 750 человек, из числа которых 141 боевик", — говорится в опубликованном для СМИ заявлении губернатора.

В понедельник начался шестой этап вывода боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваэр в сторону Идлиба.

Всего с момента вступления в силу договоренностей между сирийскими властями и вооруженными группировками в Хомсе Аль-Ваэр покинули более 8 тысяч человек из них около двух тысяч боевиков. Данный квартал является последним в Хомсе из числа захваченных террористами с начала войны в Сирии.