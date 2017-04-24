В Агстафе машина насмерть сбила 11-летнего ребенка

2017-04-24 17:51 | www.apa.az | 3

На магистрали Баку-Газах произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на 463 км шоссе на территории села Гыырлы Агстафинского района.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, за рулем которого находился Бабахан Керимли, сбил переходившего дорогу Масиева Нихата Парвиз оглу (2006 г.р.). Ребенок скончался на месте.

По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции ведется расследование.