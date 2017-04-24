У американской военной базы в Афганистане прогремел взрыв
2017-04-24 17:26 | www.oxu.az | 2
Бомба, заложенная в автомобиле, взорвалась рядом с военной базой США в провинции Хост на востоке Афганистана, данных о погибших нет.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер.
Взрывное устройство сработало около входа на базу Forward Operating Base Chapman, которая находится в управлении американских войск и частных военных компаний, заявил представитель губернатора провинции Мурабез Мохаммад Задран.
«Я знаю о взрыве бомбы в автомобиле рядом с одним из входов на базу США, но у нас нет туда доступа, чтобы получить больше подробностей», - сказал Задран.
Представитель вооруженных сил США в Афганистане Уильям Салвин подтвердил факт нападения на базу. По его словам, могут быть пострадавшие среди граждан Афганистана, военнослужащие США в результате инцидента не пострадали.
Н.О.