У американской военной базы в Афганистане прогремел взрыв

2017-04-24 17:26 | www.oxu.az | 2

Бомба, заложенная в автомобиле, взорвалась рядом с военной базой США в провинции Хост на востоке Афганистана, данных о погибших нет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер.

Взрывное устройство сработало около входа на базу Forward Operating Base Chapman, которая находится в управлении американских войск и частных военных компаний, заявил представитель губернатора провинции Мурабез Мохаммад Задран.

«Я знаю о взрыве бомбы в автомобиле рядом с одним из входов на базу США, но у нас нет туда доступа, чтобы получить больше подробностей», - сказал Задран.

Представитель вооруженных сил США в Афганистане Уильям Салвин подтвердил факт нападения на базу. По его словам, могут быть пострадавшие среди граждан Афганистана, военнослужащие США в результате инцидента не пострадали.

Н.О.