В Азербайджане готовятся новые предложения по повышению самозанятости- министр (ФОТО)

2017-04-24 17:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовятся новые предложения по повышению самозанятости, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на совещании с участием структурных подразделений и подотчетных организаций ведомства.

По словам министра, эти предложения готовятся совместно с министерством труда и социальной защиты населения.

Мустафаев отметил, что в настоящее время, в соответствии с политикой главы государства по индустриализации создаются промышленные зоны и парки, которые позволят повысить занятость населения в производственном секторе и придать импульс развитию ненефтяного сектора.

В процессе строительства, добавил министр, находятся Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки. В то же время в стране уже действуют Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский и Гарадагский промышленные парки.

Как отметил министр, в частности, в Сумгайытском химико-промышленном парке планируется открытие почти двух тысяч постоянных рабочих места, инвестиции в этом парк составят около 1,2 миллиарда долларов. Инвестиции в Балаханский промышленный парк составят 22 миллиона манатов. По словам Мустафаева, в этом парке уже в первой половине этого года начнут работу пять предприятий по повторной переработке отходов, что позволит обеспечить работой почти 400 человек.

Гарадагский промышленный парк, продолжил министр, привлек инвестиции на 470 миллионов долларов, что означает две тысячи новых рабочих места. Кроме того, создание девяти фабрик в Мингячевирском промышленном парке позволит открыть более 5,5 тысяч новых рабочих места. Инвестиции в этот парк составят 150-200 миллионов манатов.

Министр подчеркнул, что в всего по итогам первого квартала 2017 года в Азербайджане создано 85 тысяч новых рабочих места, в том числе более 40 тысяч – в частном секторе.

(Автор: Азад Гасанли)

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