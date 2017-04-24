Игры исламской солидарности показывают истинный образ ислама - генсек ОИС (Эксклюзив)

2017-04-24 18:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности являются самым большим спортивным соревнованием в государствах-членах ОИС, которые показывают не только исламскую солидарность, но и представляют истинный образ ислама - религии мира, гармонии и толерантности.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин.

«Сегодня люди живут в мире, который потрясают насилие, экстремизм, радикализм и несправедливость. Другими словами, нетерпимость развивается в различных сферах жизни в форме религиозной нетерпимости - исламофобии, культурной нетерпимости в виде неуважения к различиям и нетерпимость к угнетенным, ищущим убежища», - сказал генсек.

По его словам, содействие ОИС миру, развитию и солидарности является более чем своевременным и важным

«Поэтому объявление в Азербайджане 2017 года «Годом исламской солидарности» очень ценно и важно. Это подчеркивает статус и огромные усилия Азербайджана - важного государства-члена ОИС - по укреплению единства, гармонии, дружбы и мирного сосуществования людей в исламском мире и в других частях мира, независимо от их различного происхождения или культур», - сказал аль-Усаймин.

Именно в этом духе Баку будет принимать IV Игры исламской солидарности в 2017 году, сказал генсек.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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