В Ираке попал в засаду армейский конвой: Много убитых и раненых

2017-04-24 17:40 | www.oxu.az | 2

В районе города Рутба на западе Ирака неизвестные боевики атаковали колонну с военнослужащими иракской армии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на израильские СМИ, погибли по меньшей мере 10 человек, около 20 солдат получили ранения.

По словам представителя вооруженных сил майора Имада аль-Дулайми, в ночь на 24 апреля колонна попала в засаду. Атакующие были вооружены автоматами и ручными противотанковыми гранатометами.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако Дулайми возложил ответственность на «Исламское государство». По его словам, цель нападения – отвлечь войска от боев за Мосул.

Рутба находится в 390 километрах к западу от Багдада, в пустынной провинции Анбар. Здесь идет подготовка к операции по освобождению от боевиков ИГ последних удерживаемых населенных пунктов.

К боям привлечены и американские военнослужащие. Десятки коммандос были переброшены на базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар, чтобы поддержать операцию по освобождению городов Ана, Рава и Аль-Каим.



Н.О.