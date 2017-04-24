У энергетических компаний Казахстана сохраняются высокие валютные риски

2017-04-24 18:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Высокий валютный риск и потенциальные сложности с рефинансированием долга, по которому наступают сроки погашения, в текущих сложных рыночных условиях являются ключевыми рисками для большинства рейтингуемых энергетических компаний Казахстана, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Отчет «Энергетические компании Казахстана: сравнительный анализ», был опубликован в понедельник.

Fitch исходит из того, что финансирование энергетических компаний от государственных банков будет доступным, но в случае какого-либо существенного ухудшения экономической ситуации возможно давление на банковскую систему страны, что ограничит ее способность предоставлять достаточную ликвидность всем заемщикам. Значительные валютные риски и неблагоприятные регулятивные изменения усиливают такие моменты обеспокоенности для энергетических компаний.

Fitch полагает, что компании KEGOC, Казатомпром, Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация и Казахстанские коммунальные системы занимают более благоприятные позиции, чем Самрук-Энерго, Экибастузская ГРЭС-1, Мангистауская распределительная электросетевая компания и дочерние структуры Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации.

По мнению Fitch, валютное несоответствие между долгом и выручкой, а также ограниченное использование хеджирования у большинства рейтингуемых энергетических компаний Казахстана означает, что какое-либо потенциальное дальнейшее ослабление национальной валюты негативно скажется на кредитоспособности рейтингуемых компаний в ближайшем будущем при прочих равных условиях.

Кроме того, агентство ожидает, что темпы экономического роста ограничат перспективы роста бизнеса для казахстанских энергетических компаний в 2017-2019 годах.

«Инфляция, выраженная высоким однозначным числом, будет сдерживать возможности компаний по сокращению расходов, и большинство казахстанских энергетических компаний останутся под давлением в условиях экономических сложностей, регулятивной неопределенности и крупных программ капвложений, которые будут финансироваться в основном за счет долга», - говорится в отчете.

Рейтинги крупнейших казахстанских энергетических компаний продолжают учитывать господдержку.

Потенциальная приватизация и последующее ослабление государственной поддержки могут привести к пересмотру рейтингов казахстанских компаний, чтобы отразить самостоятельные финансовые и операционные профили.

(Автор: Елена Косолапова)