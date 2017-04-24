Интерпол обнаружил около 9 тысяч вредоносных серверов в Юго-Восточной Азии

2017-04-24 18:33 | www.trend.az | 4

Cпециалисты Интерпола в рамках операции по борьбе с киберпреступлениями обнаружили около девяти тысяч серверов с вредоносными программами и сотни веб-сайтов с запрещенным контентом в странах Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

Банкомат. Архивное фото

Сообщается, что на обнаруженных серверах находились программы, нацеленные на подрыв деятельности финансовых институтов, "вымогатели" (вредоносные хакерские программы, блокирующие доступ пользователя к данным на его комппьютере и требующие выкуп за разблокировку), запускающие DDoS-атаки и рассылающие спам. Также удалось обнаружить около 270 веб-сайтов, содержащих вредоносные коды, причем некоторые из этих сайтов оказались правительственными и могли содержать персональную информацию граждан.

Согласно информации, опубликованной на сайте Интерпол, операция проводилась совместно со следователями из семи стран Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. Специалисты из Китая также оказали помощь расследованию.

"Операция помогла участникам идентифицировать и установить происхождение киберпреступлений, которые до этого не пресекались в этих странах", - заявил председатель Евроазиатской рабочей группы по борьбе с киберпреступлениями Фрэнсис Чан.