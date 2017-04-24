В Индии маоисты убили 24 полицейских

2017-04-24 18:54 | www.apa.az | 3

В индийском штате Чхаттисгарх повстанцы-маоисты убили 24 сотрудников полиции.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, стражи порядка несли службу по охране рабочих, которые строят дорогу в округе Сукма.

По некоторым данным, численность нападавших доходила до 300 боевиков.

Предыдущая подобная атака произошла в том же регионе 11 марта. Тогда жертвами нападения стали 12 полицейских.

Вооруженные маоистские группировки — наксалиты — действуют на территории Индии с 60-х годов прошлого века. Своей целью повстанцы видят создание на территории страны самоуправляемых «свободных зон».

Наксалиты подозреваются в совершении ряда громких терактов и нападений. В результате организованного ими нападения в марте 2016 года в штате Чхаттисгарх погибли семь полицейских. Самая крупная атака на сотрудников правопорядка произошла в Чхаттисгархе в 2010 году, когда боевики убили 75 полицейских. После этого государство начало масштабную контртеррористическую операцию в регионе.