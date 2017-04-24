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Определились все призёры сезона 2016/17

2017-04-24 19:04 | www.apa.az | 4

В Премьер-лиге Азербайджана определились призёры сезона 2016/17.

Как сообщает apasport.az, в XXVII туре выяснились обладатели серебряной и бронзовой медали.

Вслед за гарантировавшим себе «золото» «Карабахом» стало известно, какие места займут по итогам сезона и «Габала» с «Интером». За тур до финиша чемпионата региональный клуб обеспечил себе 2-ое место. Это 4-я награда в истории «красно-чёрных», причём они завоевали все эти медали подряд. «Габала» завершила последние 3 сезона на 3-ем месте, а теперь впервые удостоилась «серебра».

«Интер» же догнал «Габалу» по числу бронзовых наград. Столичный клуб вновь, как и в сезонах 2011/12 и 2012/13 стал 3-им, нынешняя медаль 8-ая в его коллекции. В активе у «Интера» также 2 «золота» и 3 «серебра», он отстаёт только от «Нефтчи» и «Карабаха».

Призёры чемпионатов Азербайджана

сезон

чемпион

II место

III место

1992

«Нефтчи»

«Хазар» Сумгайыт

«Туран»

1993

«Карабах»

«Хазар» Сумгайыт

«Туран»

1993/94

«Туран»

«Карабах»

«Кяпяз»

1994/95

«Кяпяз»

«Туран»

«Нефтчи»

1995/96

«Нефтчи»

«Хазри»

«Кяпяз»

1996/97

«Нефтчи»

«Карабах»

«Хазри»

1997/98

«Кяпяз»

«Динамо»*

«Шамкир»

1998/99

«Кяпяз»

«Шамкир»

«Нефтчи»

1999/2000

«Шамкир»

«Кяпяз»

«Нефтчи»

2000/01

«Шамкир»

«Нефтчи»

«Виляш»

2001/02

был прерван

2003/04

«Нефтчи»

«Шамкир»

«Карабах»

2004/05

«Нефтчи»

«Хазар Лянкяран»

«Карван»

2005/06

«Бакы»

«Карван»

«Нефтчи»

2006/07

«Хазар Лянкяран»

«Нефтчи»

«Бакы»

2007/08

«Интер»

«Олимпик»**

«Нефтчи»

2008/09

«Бакы»

«Интер»

«Симург»

2009/10

«Интер»

«Бакы»

«Карабах»

2010/11

«Нефтчи»

«Хазар Лянкяран»

«Карабах»

2011/12

«Нефтчи»

«Хазар Лянкяран»

«Интер»

2012/13

«Нефтчи»

«Карабах»

«Интер»

2013/14

«Карабах»

«Интер»

«Габала»

2014/15

«Карабах»

«Интер»

«Габала»

2015/16

«Карабах»

«Зиря»

«Габала»

2016/17

«Карабах»

«Габала»

«Интер»

* - «Динамо» это нынешний «Бакы».

** - «Олимпик» это нынешний АЗАЛ.

На сегодняшний день 24 комплекта медалей, разыгранные в 25 сезонах, завоевали 16 команд. Чемпионами стали всего 8 из них. А 7 команд удостоились наград всех 3 проб.

Клуб

Золото

Серебро

Бронза

«Нефтчи»

8

2

5

«Карабах»

5

2

3

«Кяпяз»

3

1

2

«Интер»

2

3

3

«Бакы»

2

2

1

«Шамкир»

2

2

1

«Хазар Лянкяран»

1

4

0

«Туран»

1

1

2

«Хазар» Сумгайыт

0

2

0

«Габала»

0

1

3

«Хазри»

0

1

1

«Карван»

0

1

1

АЗАЛ

0

1

0

«Зиря»

0

1

0

«Симург»

0

0

1

«Виляш»

0

0

1

Примечание: Команды, сменившие название указаны под нынешними именами.

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