Определились все призёры сезона 2016/17

2017-04-24 19:04 | www.apa.az | 4

В Премьер-лиге Азербайджана определились призёры сезона 2016/17.

Как сообщает apasport.az, в XXVII туре выяснились обладатели серебряной и бронзовой медали.

Вслед за гарантировавшим себе «золото» «Карабахом» стало известно, какие места займут по итогам сезона и «Габала» с «Интером». За тур до финиша чемпионата региональный клуб обеспечил себе 2-ое место. Это 4-я награда в истории «красно-чёрных», причём они завоевали все эти медали подряд. «Габала» завершила последние 3 сезона на 3-ем месте, а теперь впервые удостоилась «серебра».

«Интер» же догнал «Габалу» по числу бронзовых наград. Столичный клуб вновь, как и в сезонах 2011/12 и 2012/13 стал 3-им, нынешняя медаль 8-ая в его коллекции. В активе у «Интера» также 2 «золота» и 3 «серебра», он отстаёт только от «Нефтчи» и «Карабаха».

Призёры чемпионатов Азербайджана

сезон чемпион II место III место 1992 «Нефтчи» «Хазар» Сумгайыт «Туран» 1993 «Карабах» «Хазар» Сумгайыт «Туран» 1993/94 «Туран» «Карабах» «Кяпяз» 1994/95 «Кяпяз» «Туран» «Нефтчи» 1995/96 «Нефтчи» «Хазри» «Кяпяз» 1996/97 «Нефтчи» «Карабах» «Хазри» 1997/98 «Кяпяз» «Динамо»* «Шамкир» 1998/99 «Кяпяз» «Шамкир» «Нефтчи» 1999/2000 «Шамкир» «Кяпяз» «Нефтчи» 2000/01 «Шамкир» «Нефтчи» «Виляш» 2001/02 был прерван 2003/04 «Нефтчи» «Шамкир» «Карабах» 2004/05 «Нефтчи» «Хазар Лянкяран» «Карван» 2005/06 «Бакы» «Карван» «Нефтчи» 2006/07 «Хазар Лянкяран» «Нефтчи» «Бакы» 2007/08 «Интер» «Олимпик»** «Нефтчи» 2008/09 «Бакы» «Интер» «Симург» 2009/10 «Интер» «Бакы» «Карабах» 2010/11 «Нефтчи» «Хазар Лянкяран» «Карабах» 2011/12 «Нефтчи» «Хазар Лянкяран» «Интер» 2012/13 «Нефтчи» «Карабах» «Интер» 2013/14 «Карабах» «Интер» «Габала» 2014/15 «Карабах» «Интер» «Габала» 2015/16 «Карабах» «Зиря» «Габала» 2016/17 «Карабах» «Габала» «Интер»

* - «Динамо» это нынешний «Бакы».

** - «Олимпик» это нынешний АЗАЛ.

На сегодняшний день 24 комплекта медалей, разыгранные в 25 сезонах, завоевали 16 команд. Чемпионами стали всего 8 из них. А 7 команд удостоились наград всех 3 проб.

Клуб Золото Серебро Бронза «Нефтчи» 8 2 5 «Карабах» 5 2 3 «Кяпяз» 3 1 2 «Интер» 2 3 3 «Бакы» 2 2 1 «Шамкир» 2 2 1 «Хазар Лянкяран» 1 4 0 «Туран» 1 1 2 «Хазар» Сумгайыт 0 2 0 «Габала» 0 1 3 «Хазри» 0 1 1 «Карван» 0 1 1 АЗАЛ 0 1 0 «Зиря» 0 1 0 «Симург» 0 0 1 «Виляш» 0 0 1

Примечание: Команды, сменившие название указаны под нынешними именами.