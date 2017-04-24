Определились все призёры сезона 2016/17
2017-04-24 19:04 | www.apa.az | 4
В Премьер-лиге Азербайджана определились призёры сезона 2016/17.
Как сообщает apasport.az, в XXVII туре выяснились обладатели серебряной и бронзовой медали.
Вслед за гарантировавшим себе «золото» «Карабахом» стало известно, какие места займут по итогам сезона и «Габала» с «Интером». За тур до финиша чемпионата региональный клуб обеспечил себе 2-ое место. Это 4-я награда в истории «красно-чёрных», причём они завоевали все эти медали подряд. «Габала» завершила последние 3 сезона на 3-ем месте, а теперь впервые удостоилась «серебра».
«Интер» же догнал «Габалу» по числу бронзовых наград. Столичный клуб вновь, как и в сезонах 2011/12 и 2012/13 стал 3-им, нынешняя медаль 8-ая в его коллекции. В активе у «Интера» также 2 «золота» и 3 «серебра», он отстаёт только от «Нефтчи» и «Карабаха».
Призёры чемпионатов Азербайджана
|
сезон
|
чемпион
|
II место
|
III место
|
1992
|
«Нефтчи»
|
«Хазар» Сумгайыт
|
«Туран»
|
1993
|
«Карабах»
|
«Хазар» Сумгайыт
|
«Туран»
|
1993/94
|
«Туран»
|
«Карабах»
|
«Кяпяз»
|
1994/95
|
«Кяпяз»
|
«Туран»
|
«Нефтчи»
|
1995/96
|
«Нефтчи»
|
«Хазри»
|
«Кяпяз»
|
1996/97
|
«Нефтчи»
|
«Карабах»
|
«Хазри»
|
1997/98
|
«Кяпяз»
|
«Динамо»*
|
«Шамкир»
|
1998/99
|
«Кяпяз»
|
«Шамкир»
|
«Нефтчи»
|
1999/2000
|
«Шамкир»
|
«Кяпяз»
|
«Нефтчи»
|
2000/01
|
«Шамкир»
|
«Нефтчи»
|
«Виляш»
|
2001/02
|
был прерван
|
2003/04
|
«Нефтчи»
|
«Шамкир»
|
«Карабах»
|
2004/05
|
«Нефтчи»
|
«Хазар Лянкяран»
|
«Карван»
|
2005/06
|
«Бакы»
|
«Карван»
|
«Нефтчи»
|
2006/07
|
«Хазар Лянкяран»
|
«Нефтчи»
|
«Бакы»
|
2007/08
|
«Интер»
|
«Олимпик»**
|
«Нефтчи»
|
2008/09
|
«Бакы»
|
«Интер»
|
«Симург»
|
2009/10
|
«Интер»
|
«Бакы»
|
«Карабах»
|
2010/11
|
«Нефтчи»
|
«Хазар Лянкяран»
|
«Карабах»
|
2011/12
|
«Нефтчи»
|
«Хазар Лянкяран»
|
«Интер»
|
2012/13
|
«Нефтчи»
|
«Карабах»
|
«Интер»
|
2013/14
|
«Карабах»
|
«Интер»
|
«Габала»
|
2014/15
|
«Карабах»
|
«Интер»
|
«Габала»
|
2015/16
|
«Карабах»
|
«Зиря»
|
«Габала»
|
2016/17
|
«Карабах»
|
«Габала»
|
«Интер»
* - «Динамо» это нынешний «Бакы».
** - «Олимпик» это нынешний АЗАЛ.
На сегодняшний день 24 комплекта медалей, разыгранные в 25 сезонах, завоевали 16 команд. Чемпионами стали всего 8 из них. А 7 команд удостоились наград всех 3 проб.
|
Клуб
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
«Нефтчи»
|
8
|
2
|
5
|
«Карабах»
|
5
|
2
|
3
|
«Кяпяз»
|
3
|
1
|
2
|
«Интер»
|
2
|
3
|
3
|
«Бакы»
|
2
|
2
|
1
|
«Шамкир»
|
2
|
2
|
1
|
«Хазар Лянкяран»
|
1
|
4
|
0
|
«Туран»
|
1
|
1
|
2
|
«Хазар» Сумгайыт
|
0
|
2
|
0
|
«Габала»
|
0
|
1
|
3
|
«Хазри»
|
0
|
1
|
1
|
«Карван»
|
0
|
1
|
1
|
АЗАЛ
|
0
|
1
|
0
|
«Зиря»
|
0
|
1
|
0
|
«Симург»
|
0
|
0
|
1
|
«Виляш»
|
0
|
0
|
1
Примечание: Команды, сменившие название указаны под нынешними именами.