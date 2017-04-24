Азербайджанские дипмиссии предотвратили провокацию армян

2017-04-24 17:46 | www.oxu.az | 4

Посольство Азербайджана в ОАЭ и Генконсульство в Дубае предотвратили армянскую провокацию на международной туристической выставке в Arabian Travel Market, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.аz.

Армяне предприняли попытки демонстрировать на стенде Армении на международной выставке наглядные пособия и карты, пропагандирующие незаконный режим, созданный на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Дипмиссии Азербайджана в ОАЭ, узнав об этих попытках Армении, обратились к официальным органам и организаторам выставки. После этого все материалы, пропагандирующие незаконный режим, были убраны со стенда.

Азербайджан на этой выставке представлен отдельным большим стендом, где ряд туркомпаний страны представляет свои продукции.

Н.О.