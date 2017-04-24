Составлен список самых безопасных городов мира

2017-04-24 17:54 | www.oxu.az | 3

В сети опубликован рейтинг самых безопасных городов мира.

Как передает Oxu.Az, соответствующие данные представил портал Numbeo в воскресенье.

Каждому из 378 городов списка соответствует индекс преступности. Если этот индекс ниже 20 баллов, то город можно считать безопасным. Согласно данным портала, Абу-Даби имеет наименьший индекс преступности среди всех городов – 14,4 балла. Мюнхен (Германия), Тайпей (Тайвань) и Базель (Швейцария) следуют сразу за столицей ОАЭ.

Города РФ также попали в список. По мнению составителей рейтинга, Москва занимает в нем 205-е место с индексом 45,32, а северная столица – 174-е место с индексом 42,28. Авторы исследования считают эти показатели «умеренным уровнем преступности». Самым опасным городом на планете стала столица Венесуэлы Каракас с индексом преступности 86,61.

Н.О.