Азербайджан обсуждает поставки в Казахстан минеральных вод и нафталановой мази

2017-04-24 18:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании Ayan и Ag Naftalan ведут переговоры по поставкам в Казахстан лимонада, минеральных вод и нафталановой мази, сообщает в понедельник министерство экономики.

Отмечается, что в настоящее время экспортная миссия в составе 19 азербайджанских предпринимателей, представляющих сферы машиностроения, сельского хозяйства, производства соков, минеральных вод, вина, спиртных напитков и строительных материалов, находится в Казахстане.

В рамках двухдневного визита азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан.

Завтра экспортная миссия направится в Астану, где также обсудит расширение экспорта в Казахстан.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli