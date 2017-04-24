Олланд поддержал кандидатуру Макрона во втором туре президентских выборов во Франции

2017-04-24 18:41 | www.trend.az | 3

Президент Франции Франсуа Олланд официально поддержал во втором туре президентских выборов в стране кандидатуру основателя движения "На марше", своего бывшего советника и экс-министра экономики Эмманюэля Макрона, который занял первое место по итогам голосования в первом туре, состоявшемся в воскресенье, передает ТАСС.

С таким заявлением глава республики выступил в Елисейском дворце.

"Эмманюэль Макрон сегодня - это тот, кто защищает ценности, которые позволят обеспечить объединение французов в столь сложное время, которое переживает сейчас мир, Европа и Франция", - сказал он.