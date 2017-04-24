Трамп не упомянул слово "геноцид"

2017-04-24 20:18 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп не употребил термин "геноцид" в ежегодном обращении к армянскому народу в связи с событиями 2015-го года в Османской империи.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа по случаю годовщины т.н. «геноцида армян».

“24 апреля мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время “Мец Егерна” (большая трагедия-ред,) сказал Д.Трамп.

Отметим, что каждый год 24 апреля мировое армянство прилагает усилия для привлечения внимания мировой общественности к событиям 1915 года в Османской империи.