Четыре человека стали жертвами взрыва близ базы ВС США в Афганистане

2017-04-24 20:39 | www.apa.az | 3

По меньшей мере четыре сотрудника сил безопасности Афганистана погибли и еще восемь человек получили ранения в результате взрыва близ американской военной базы в городе Хост на востоке страны.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, среди пострадавших также два мирных жителя.

Как добавляет "Синьхуа", боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за нападение.