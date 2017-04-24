Полицейские оцепили станцию алматинского метрополитэна

2017-04-24 18:00 | www.oxu.az | 4

Полицейские эвакуируют людей из алматинского метрополитэна из-за анонимного звонка о бомбе, передает Oxu.Az со ссылкой на informburo.kz.

Полицейские Алматы просят жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Поступил анонимный звонок о заминировании метрополитена. В настоящий момент проводятся первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров, их эвакуация. Просим граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Она также отметила, что полицейские предоставят дополнительную информацию о развитии событий позже.

Эвакуация проводится не только со станции «Жибек жолы», но со всех станций метрополитена.

Н.О.