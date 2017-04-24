Женщина общалась в социальных сетях, пока врачи оперировали её – ФОТО

2017-04-24 18:10 | www.oxu.az | 4

В течение 18 минут, пока длилась операция, пациентка из восточно- китайской провинции Ханчжоу успела снять оперирующих её врачей и пообщаться в социальной сети WeChat.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Mashable.com.

«Я была довольно спокойна и совсем не нервничала», - рассказала она китайскому изданию South China Morning Post.

Хирург рассказал, что пациентам не разрешается приносить в операционные смартфоны, но доктор Чжу, проводивший операцию по удалению варикозных вен на ногах, на этот раз решил сделать исключение.

«Она слишком волновалась, и нужно было найти способ дать ей расслабиться, чтобы это не влияло на успех операции», - объяснил он.

Смартфон перед операцией был простерилизован.

Н.О.