В рамках шопинг-фестиваля граждане и гости Азербайджана потратили более 6,3 млн манатов

2017-04-24 18:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала Бакинского шопинг-фестиваля – с 10 апреля по сегодняшний день министерство по налогам осуществило возврат налога на добавленную стоимость на сумму 612,97 тысячи манатов, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Всего же гости столицы и жители Азербайджана потратили за этот период более 6,3 миллиона манатов. Как отмечается, граждане республики предоставили 7 397 счетов-фактур для возврата НДС, а иностранцы – 505.

Возврат НДС также осуществляется в рамках системы Tax Free. Если в рамках шопинг-фестиваля граждане и гости страны могут воспользоваться услугой по возврату НДС, то в рамках системы НДС это могут сделать только иностранные туристы. Согласно сообщению, с 10 по 23 апреля в рамках Tax Free НДС было возвращено на сумму 829,97 тысячи манатов.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане составляет 18 процентов.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль проходит в этом году с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)

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