Азербайджанский Bank BTB завершил I квартал с убытком

2017-04-24 18:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Активы Bank BTB по итогам первого квартала 2017 года составили 239,023 миллиона манатов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 13,34 процента. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, кредитный портфель банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15,08 процента.

Депозитный портфель составил 84,285 миллиона манатов. Его прирост по сравнению с первым кварталом прошлого года составляет более 11 процентов.

За отчетный период процентные доходы банка составили 3,453 миллиона манатов, а процентные расходы - 2,371 миллиона манатов.

Одновременно, непроцентные доходы составили 818 тысяч манатов, а непроцентные расходы - 4,98 миллиона манатов.

Убыток Bank BTB, который сформировался за счет увеличения резервов по кредитам, достиг 1,143 миллиона манатов. Совокупный капитал же банка соответствует нормативным требованиям регулятора и составил 52,246 миллиона манатов.

ОАО Bank BTB создан в 2010 году и представлен 10 филиалами, шестью отделениями и Департаментом клиентского обслуживания при головном офисе банка.

Официальный курс на 24 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.