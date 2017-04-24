В Товузе задержан подозреваемый в убийстве главы филиала “Азерсыгорта”
2017-04-24 20:46 | www.apa.az | 3
В Товузе задержан подозреваемый в убийстве главы филиала компании “Азерсыгорта” Раи Байрамовой.
Как передает АПА, им оказался бухгалтер филиала компаии Видади Бахман оглу Велиевым (1965 г.р.)
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Товузской районной прокуратуры установлено, что убийство было совершено В.Велиевым. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 22 апреля директор товузского филиала государственной страховой компании “Азерсыгорта” Рая Байрамова (1956 г.р.) была убита в рабочем кабинете ударом тупого предмета в область головы.