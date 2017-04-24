В Товузе задержан подозреваемый в убийстве главы филиала “Азерсыгорта”

2017-04-24 20:46 | www.apa.az | 3

В Товузе задержан подозреваемый в убийстве главы филиала компании “Азерсыгорта” Раи Байрамовой.

Как передает АПА, им оказался бухгалтер филиала компаии Видади Бахман оглу Велиевым (1965 г.р.)

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Товузской районной прокуратуры установлено, что убийство было совершено В.Велиевым. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 22 апреля директор товузского филиала государственной страховой компании “Азерсыгорта” Рая Байрамова (1956 г.р.) была убита в рабочем кабинете ударом тупого предмета в область головы.