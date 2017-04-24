В Кишиневе в связи с низкими температурами начали подключать отопление

2017-04-24 18:30 | www.oxu.az | 2

В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в муниципии Кишинев начали подключать отопление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik, об этом объявил главный поставщик тепла в столице АО «Termoelectrica».

По информации пресс-службы предприятия, на данный момент отопление подается более чем в 100 жилых домов, в 83 детских сада, в восемь больниц и шесть медучреждений, девятерым экономическим агентам и в четыре частных дома.

«АО Termoelectrica еще раз уточняет, что готова возобновить подачу теплоэнергии как в жилые дома, так и в частные, экономическим агентам и бюджетным структурам - в детские сады, больницы и образовательные учреждения», - отметили в компании. Мобильные группы специалистов Termoelectrica находятся в городе для того, чтобы обеспечить подключение к теплосети.

«Все желающие подключить отопление должны обратиться к администратору дома (ЖЭК, председателю ассоциации и т.д.)», - заявил глава поставщика теплоэнергии Вячеслав Ени.

З.Г.