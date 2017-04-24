В Азербайджане значительно увеличат штраф за неоказание медпомощи больному

2017-04-24 19:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно увеличивается штраф за неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин медработником, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальными правилами, если это повлекло причинение менее тяжкого вреда здоровью больного.

Согласно предлагаемым изменениям в УК Азербайджана, сумма штрафа составит от 1000 до 1500 манатов.

Действующее законодательство предусматривает за данное деяние штраф в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Согласно другому изменению, предлагаемому в УК, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан проявить о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, будет наказываться штрафом в размере от 1000 до 1500 манатов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев (по действующему законодательству предусмотрен штраф в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда).

Предлагаемое изменение будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 25 апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)