Спецпредставитель Евросоюза посетит Узбекистан

2017-04-24 19:16 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Питер Буриан в период с 26 по 28 апреля посетит Узбекистан, сообщила в понедельник пресс-служба делегации ЕС в Ташкенте.

"В рамках визита состоятся двусторонние встречи с официальными лицами, представителями гражданского общества, деловых кругов, а также знакомство с проектной деятельностью, финансируемой ЕС в Узбекистане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 2014 по 2020 годы объем финансовой помощи Евросоюза Узбекистану составит 168 миллионов евро.

В рамках программы содействия ЕС Узбекистану в области экономического развития на этот период будут реализованы проекты, направленные на развитие сельских районов.

Цели таких проектов включают в себя сокращение уровня бедности и укрепление благосостояния в сельских общинах, улучшение качества и уровня жизни, продовольственной безопасности населения, проживающего в отдаленных или малонаселенных районах, а также охрану природных ресурсов.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)