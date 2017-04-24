Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Евросоюза

2017-04-24 18:40 | www.oxu.az | 3

В Латвии зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе, рассказала журналистам глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ», - пояснила Упмаце.

Упмаце добавила, что число проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние месяцы увеличилось в среднем на 15%. За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168.

Н.О.