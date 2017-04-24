Государства Центральной Азии озабочены водным вопросом

2017-04-24 18:50 | www.oxu.az | 2

Нам нужен комфорт. И мы его получили. Правда, современный технический, электронный, информационный прогресс, комфортные условия нашей жизни проплачены целым рядом экологических проблем, испытываемых планетой. Если мы не найдем решения этих проблем, то уже вскоре будет запущен механизм самоуничтожения.

Относительно недавно в южной столице Казахстана - в городе Алматы, состоялась встреча экспертов по вопросам экологии пяти центральноазиатских стран, на которой обсуждались насущные вопросы. Что предсказуемо, так это то, что проблемы экологического характера оказались общими, свойственными не только государствам Центральной Азии. Более того, их также переживают страны Европы.

До полутора миллионов человек - такова ежегодная «жатва», которую собирают экологические ужасы современности. На первом месте, конечно же, загрязнение воздуха, следом идет отсутствие доступа к чистой питьевой воде. Существует утверждение, что поводом к следующей мировой войне послужит борьба за «передел» источников питьевой воды. На кону сама жизнь. Страшный статистический факт - ежедневно в мире из-за дефицита воды умирают 14 человек. Не трудно догадаться, что эта горькая, по сути, цифра, имеет тенденцию к росту. Так что же делать?! Возможно ли повлиять на ситуацию, сломить ее? Возможно! Те же экологи утверждают, что пятерке государств Центральной Азии необходимо объединить свои усилия в поиске решения проблемы дефицита воды. И здесь, по водным ресурсам, может быть только один вариант - справедливое и эффективное их распределение.

Проблема эта давняя, многолетняя и многотрудная.

Водным вопросом озабочены все государства Центральной Азии - и те, кто изначально находится в, казалось бы, более выгодных условиях - то есть страны, расположенные в верховьях рек - Кыргызстан и Таджикистан, и те, кто более уязвим. Речь о главных потребителях вод трансграничных рек Сырдарья и Амударья, которые расположены в низовьях. Это такие государства, как Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Бассейн Аральского моря, некогда четвертого по размерам озера в мире, формируют именно эти приграничные реки. Кыргызстан и Таджикистан – это, прежде всего горы, ледники. Ими, ледниками, питаются реки, это их первоисточник. Таджикистан и Кыргызстан, на чьей территории находятся крупнейшие водохранилища, резервуары и ГЭС, самостоятельно, по своему усмотрению регулируют сток вод для своих соседей - Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, стран, находящихся в низовье.

Между тем, в относительно недавнее советское время, в вопросе водопотребления и перераспределения водных ресурсов действовал четкий принцип кооперации. Он заключался в том, что пока одни зимой запасали воду, чтобы в летнее время пустить ее по течению, другие государства (нынешнее «низовье») обеспечивали «верховье» энергоресурсами.

Но Союз распался, а вместе с ним канула в Лету отлично зарекомендовавшая себя система взаимовыручки. Каждое из пяти государств стало решать «водный вопрос» на свой лад, зачастую, не принимая во внимание, а по сути - ущемляя интересы соседних по региону стран.

Памятуя об этих уроках, к примеру, Узбекистан, стал возводить десятки резервуаров - накопителей воды. Не секрет, что экономика, точнее сельское хозяйство, текстильная отрасль Узбекистана, базируются на выращивании хлопчатника. А это чересчур влаголюбивая сельхозкультура. Без достаточного количество воды нет смысла заниматься выращиванием хлопчатника. Во избежание водного кризиса в своей стране и нужны строящиеся резервуары.

Позицию нейтралитета занял Туркменистан. Что тому послужило причиной? Возможно, его традиционная закрытость. В публичных дискуссиях официальные представители этого государства замечены не были. Хотя известно, что и там тоже строят накопительные резервуары, улучшают ирригационную инфраструктуру.

Своя, несколько обособленная позиция по этому вопросу у Казахстана. Это государство тоже зависит от ресурсов бассейна Сырдарьи. Выгодное отличие Казахстана от своих соседей в том, что там водные артерии не просто сохраняют, но и восстанавливают.

Какая картина получилась в итоге? А такая, что пока все государства региона разобщены. Каждое государство имеет свои национальные интересы и решает водные проблемы так, как ему заблагорассудится. Так и до конфликта недалеко.

Совсем уж упрекать в бездействии эти страны нельзя. На протяжении многих лет стороны собираются, пытаются решить проблемы водного вопроса, что особенно приятно, с выгодой для всех. Но одного этого мало.

Сегодня перед странами региона встала другая, не менее важная и общая проблема, - таяние ледников в горах Центральной Азии. Из-за этого может возникнуть проблема нехватки воды.

«Грядущая катастрофа человечества» - так многие международные эксперты оценивают таяние ледников. Страшно то, что это явление отразится не только на странах Центральной Азии, но и мира в целом. То есть проблема, берущая начало с гор Тянь-Шаня, приобретает глобальные масштабы. Эксперты-экологи заявляют, что точкой отсчета возникающего водного кризиса станут именно тающие ледники. Это явно нарастающая угроза. По прогнозам, сначала будет наблюдаться увеличение притока воды в реках, а затем возможно резкое уменьшение полноводности рек. Беда эта заденет каждого. В этом можно не сомневаться.

Вот такая получается безрадостная перспектива. В силу своей относительной отдаленности, государства региона ею не сильно обеспокоены - у каждого полно текущих насущных задач.

Больше беспокойства и даже обострений вызывают «стройки века» - сооружение Рогунской и Камбаратинской гидроэлектростанций.

3600 МВт - такова проектная мощность Рогунской ГЭС в Таджикистане. Стать самой мощной в республике Кыргызстан может и Камбаратинская ГЭС. И здесь, и там одна проблема - нет денег на возведение подобных ГЭС. Это тоже сказывается на эффективном решении водного вопроса в Центральной Азии. Пока такого решения попросту нет. Хотя есть такой международный орган, как Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии, которая формально регулирует потребление воды. Комиссия эта достаточно активно действует с 1992 года. Видимо, одних ее усилий недостаточно.

Выход из этой масштабной экологической проблемы - использование трансграничных рек - должен и может быть найден за столом переговоров. За него должны сесть представители всех пяти государств Центральной Азии и открыто, в доверительной атмосфере, в ходе диалогов «расставить все точки над «i». Давно назрела необходимость в прочном, надежном союзническом инструменте. Необходима сильная политическая воля руководителей государств идти навстречу друг другу, учитывать взаимные интересы. Решение, найденное сообща, более эффективно, а главное - потребует меньших затрат.

Также сообща предстоит решать еще одну запущенную проблему региона - экологическую катастрофу в бассейне Аральского моря. Стоит напомнить о том, что все республики Центральной Азии в свое время обязались спасать и восстанавливать это море.

В 1993 году центральноазиатскими странами был создан Международный фонд спасения Арала, задача которого – в преодолении последствий Аральского кризиса. Фонд работает при активном участии и поддержке различных программ ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, мировых банковских институтов, а также правительств стран-доноров. Туркменистан в этом году занял пост трехлетнего председательства в МФСА. Теперь Туркменистан на уровне МИДа будет призывать страны региона формировать единую стратегию по вопросам сохранения и использования водных ресурсов.

Отрадно отметить, что у отдельных стран в этом наболевшем вопросе есть полное понимание необходимости принятия партнерских решений. Дело - за общим консенсусом и выработкой пакета согласованных мер. Консенсус и меры будут способны изменить как общую атмосферу соперничества, так и разрозненность в регионе. Эти шаги позволят странам Центральной Азии решить одну из важнейших проблем региона - использование водных ресурсов. На принципах справедливости, с учетом интересов всех пяти стран центральноазиатского региона.

Багжан Ахметов