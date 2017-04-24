Замглавы ИВ снят с должности из-за порванного флага
2017-04-24 19:15 | www.oxu.az | 2
Первый заместитель главы Исполнительной власти Товузского района Махир Иса оглу Гасанов освобожден от занимаемой должности.
Как передает Oxu.Az, об этом западному бюро Report заявили в ИВ района.
Согласно информации, чиновник снят с должности за халатность, которую проявил в отношении государственного флага, который развевался в порванном состоянии на Площади флага.
Отметим, что несколько дней назад на ряде новостных сайтов и в социальных сетях было распространено фото разорванного флага, развевающегося на Площади флага в Товузе.