Трамп не произнес слово "геноцид" в обращении касательно событий 1915 года

2017-04-24 20:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в понедельник воздержался назвать события 1915 года в Османской Империи "геноцидом", пишет газета Hürriyet.

Как и его предшественники, Трамп в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («большая трагедия»).

24 апреля каждого года Армения отмечает вымышленный "геноцид армян".

Армяне и армянское лобби утверждают, что предшественница Турецкой Республики - Османская империя - в 1915 году осуществила "геноцид" против армян, проживавших в Анатолии.

(Текст: Талех Агавердиев)