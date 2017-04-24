Фийон отказался от права вести борьбу на парламентских выборах

2017-04-24 20:18 | www.trend.az | 2

Выбывший из президентской гонки кандидат от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон отказался от "права вести борьбу на парламентских выборах", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Эта борьба теперь в ваших руках. У меня больше нет права вести ее с вами", - заявил Фийон, выступая перед лидерами оппозиционной партии "Республиканцы".

Он добавил, что хочет "вновь стать борцом сердца", который "будет по-другому относиться к своей жизни и перевязывать раны своей семьи".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75 процента голосов, а Марин Ле Пен - 21,53 процента. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91 процента голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64 процента.