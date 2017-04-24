Дональд Трамп огорчил армян мира

2017-04-24 19:24 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп не произнес слово «геноцид» в традиционном обращении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета «Hurriyet».

В своем заявлении Д.Трамп назвал события 1915 года просто «большой трагедией».

Отметим, что 24 апреля каждого года Армения отмечает вымышленный «геноцид армян».

Армяне и армянское лобби утверждают, что предшественница Турецкой Республики - Османская империя - в 1915 году осуществила «геноцид» против армян, проживавших в Анатолии.

С.Б.

