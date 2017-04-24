Каждый ветеран Великой Отечественной Войны получит 1000 манатов

2017-04-24 19:50 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам II Мировой войны 1941-1945 гг., их вдовам, а также лицам, получившим ордена и медали за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, участникам II Мировой войны 1941-1945 гг. будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших на войне или в более позднее время, лицам, получившим ордена и медали за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных соединений, выполнявших в годы II Мировой войны боевые задания в тылу и в оперативных зонах военного флота, лицам, получившим ордена и медали за защиту Ленинграда во время блокады – 500 манатов.

С этой целью из Резервного фонда президента выделено 7,2 млн. манатов.

С.Б.

