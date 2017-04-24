Четыре человека стали жертвами взрыва близ базы ВС США в Афганистане

2017-04-24 20:26 | www.trend.az | 2

По меньшей мере четыре сотрудника сил безопасности Афганистана погибли и еще восемь человек получили ранения в результате взрыва близ американской военной базы в городе Хост (административный центр одноименной провинции) на востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным агентства, среди пострадавших также два мирных жителя.

Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил в понедельник башню служб безопасности в старом аэропорте Хоста. Как добавляет "Синьхуа", боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за нападение.