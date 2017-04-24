Трамп и Меркель обсудили Украину, Сирию, Йемен и КНДР

2017-04-24 21:41 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в понедельник двусторонние отношения и актуальные проблемы международной безопасности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили конфликты в Сирии и Йемене, а также актуальные угрозы безопасности со стороны Северной Кореи", — говорится в сообщении.

"Президент также подтвердил поддержку усилиям Германии и Франции по проведению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине на основе минских соглашений", — отмечают в Белом доме.