Гранату в компьютерный клуб в Дагестане принес взрослый - зампред правительства

2017-04-24 20:37 | www.trend.az | 3

Гранату в компьютерный клуб в Дагестане, где произошел взрыв и погиб один ребенок, по предварительной версии, принес 20-летний молодой человек, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Рамазана Джафарова.

"По предварительной версии, гранату в компьютерный клуб принес не школьник, как сообщалось ранее, а 20-летний молодой человек. Предположительно, он является сыном хозяина здания, в котором находится компьютерный клуб. Он забрал ее у кого-то из детей", - сообщил Джафаров агентству.

Джафаров подчеркнул, что по-прежнему рассматривается версия о непреднамеренном подрыве гранаты.

"Правоохранители считают, что взрыв произошел случайно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в понедельник в 14:00 в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних, один из которых от полученных ранений погиб.

В пресс-службе СКР ранее заявили, что следователи при участии психологов работают подростком, который принес гранату клуб. По данным ведомства, он рассказал, что нашел гранату на улице​ и принес в компьютерный зал.

Директор Агвалинской школы Шамиль Абакаров, сообщил "Интерфаксу", что четверо пострадавших - школьники, а шесть - предположительно, студенты.