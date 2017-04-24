США подготовили новый пакет санкций против Сирии

2017-04-24 20:41 | www.oxu.az | 2

Администрация США подготовила новый пакет ограничительных мер против Сирии и поддерживающих ее стран.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники.

По их данным, новые ограничения являются частью усилий, направленных на прекращение финансирования режима Башара Асада и его правительства на фоне продолжающейся гражданской войны в Сирии.

25 марта США ввели санкции в отношении восьми российских организаций, обвинив их в передаче чувствительных технологий и продаже оружия Ирану, Сирии и КНДР.

C.Б.

