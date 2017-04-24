В Греции порт Салоники продали за 232 миллиона евро

2017-04-24 20:39 | www.trend.az | 2

Консорциум трех компаний предложил за 67 процентов акций порта Салоники 231,926 миллиона евро и выиграл международный тендер на концессию порта до 2051 года, передает РИА Новости со ссылкой на Фонд по использованию госимущества HRADF.

В консорциум входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS.

В фонде заявляют, что общая стоимость договора составляет 1,1 миллиарда евро. Она включает, помимо выплаты 231,926 миллиона евро обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения (3,5 процента от оборота порта Салоники) общей стоимостью более 170 миллионов евро. В общую сумму также включены ожидаемые дивиденды, которые будут получены от HRADF на оставшиеся 7,22 процента акций, и инвестиции помимо обязательных.

Международный тендер по передаче в концессию до 2051 года 67 процентов акций Организации по управлению портом Салоники был объявлен в апреле 2014 года. Конкурс по приватизации завершился 24 марта этого года, обязывающие финансовые предложения представили три компании. Седьмого апреля HRADF предложил участникам тендера улучшить свои финансовые предложения.

Тендерные документы будут представлены в ближайшие недели в контрольную комиссию для проверки, и затем, после ее одобрения, будет подписано соглашение о покупке акций. Помимо этого сделка подлежит одобрению со стороны соответствующих органов власти и должны быть выполнены некоторые дополнительные условия, изложенных в договоре купли-продажи акций.