В бакинском метро поезд остался в тоннеле

2017-04-24 21:44 | www.oxu.az | 3

Сегодня вечером в Бакинском метрополитене в движении поезда, следовавшего по маршруту «Дарнагюль» - «Ази Асланов», возникла техническая проблема.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с техническим сбоем поезд простоял в тоннеле между станциями «Иншаатчылар»- «Елмляр Академийасы» около 9 минут.

Как сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, по этой причине в движении следующих за ним поездов произошли задержки. По его словам, в настоящий момент проблема устранена. В связи с инцидентом в графике движения поездов наблюдаются задержки. После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить в соответствии с графиком.

С.Б.

