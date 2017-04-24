Во Франции огласили окончательные результаты первого тура президентских выборов

2017-04-24 20:56 | www.trend.az | 4

Лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в ходе первого тура президентских выборов во Франции получил 24,01 процента голосов избирателей, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,3 процента, передает агентство "Интерфакс", ссылаясь на официальные окончательные результаты, опубликованные в понедельник французскими СМИ.

На третьем месте - кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон (20,01 процента), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция", 19,58 процента). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,36 процента голосов.

Второй тур выборов, в котором будут участвовать Ле Пен и Макрон, состоится седьмого мая.

Телевизионные дебаты с их участием состоятся третьего мая. Как ожидается, трансляцию будут вести телеканалы France 2 и TF1.

В 2002 году во второй тур президентских выборов прошел отец Марин Ле Пен - Жан-Мари Ле Пен. Однако тогда его соперник Жак Ширак отказался проводить дебаты с представителем ультраправых.