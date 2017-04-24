Трамп выступил за реформирование ООН и пересмотр финансирования организации

2017-04-24 21:50 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп призвал к преобразованиям в ООН и заявил о необходимости пересмотра вопросов о финансировании всемирной организации, передает РИА Новости.

"Я давно считаю, что ООН недостаточно эффективна, но обладает огромным потенциалом", - сказал он на встрече в Вашингтоне с постпредами стран, входящих в СБ ООН.

Кроме того, американский лидер призвал пересмотреть вопросы, касающиеся финансирования ООН. "Нам также нужно тщательно изучить бюджет ООН. Расходы совершенно вышли из-под контроля", - отметил Трамп.

Выездная встреча 15 представителей (5 постоянных и 10 непостоянных членов) СБ ООН была организована председателем Совбеза - США. Российскую сторону представлял и.о. постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

В марте администрация США распространила проект бюджета на 2018 год, в котором подтвердила, что сократит финансирование ООН. Вашингтон потребовал от всемирной организации "обуздать затраты". Также Белый дом сообщил в четверг, что администрация США откажется от финансирования программ ООН по изменению климата.