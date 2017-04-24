Опубликован официальный некролог в связи с кончиной Рамиза Зохрабова

2017-04-24 22:29 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства и деятели искусства подписались под некрологом в связи с кончиной известного ученого-музыковеда, народного артиста, доктора искусствоведения, профессора Рамиза Фарзулла оглу Зохрабова.

"Музыкальная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 24 апреля 2017 года на 78-м году жизни скончался известный ученый-музыковед, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, народный артист, доктор искусствоведения, профессор Рамиз Фарзулла оглу Зохрабов.

Рамиз Зохрабов родился 2 мая 1939 года в городе Баку. В 1947-1958 годах получал образование в средней специальной музыкальной школе при Азербайджанской государственной консерватории, в 1958-1960 годах учился на отделении струнных инструментов исполнительского факультета Консерватории, а в 1965 году окончил Консерваторию по специальности музыковедение.

Начав трудовую деятельность в 1965 году как преподаватель истории и теории музыки в среднем специальном музыкальном училище имени Гамбара Гусейнли в городе Гянджа, Рамиз Зохрабов в 1966-1968 годах работал в должности редактора по народной музыке в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. В 1968-1969 годах вел занятия по теории музыки в музыкальной школе номер 16 города Баку, с 1969 года был преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и профессором кафедры истории и теории азербайджанской народной музыки в нынешней Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а с 1989 года – заведующим этой кафедрой.

Избранный в 1990 году секретарем правления Союза композиторов Азербайджана, Рамиз Зохрабов до 2012 года работал в этой должности и внес ценный вклад в развитие музыковедения в нашей стране.

Научная деятельность профессора Рамиза Зохрабова тесно связана с исследованием и пропагандой богатого музыкального наследия Азербайджана. Более 200 научных трудов и книг ученого, посвященных азербайджанским мугамам, в том числе теснифам, зярб-мугамам и десгяхам, высоко оценены специалистами. Благодаря усилиям Рамиза Зохрабова впервые были перенесены на ноты многочисленные мугамы и теснифы, исполнявшиеся выдающимися мастерами мугама. Исследования ученого охватывали также творчество азербайджанских композиторов. Научные труды Рамиза Зохрабова, считающиеся успехом азербайджанского музыковедения, изданы за рубежом и признаны разными учеными в качестве важного источника.

Рамиз Зохрабов достойно представлял музыкальную культуру Азербайджана глубоко содержательными выступлениями о мугамном искусстве на международных симпозиумах, конференциях как в нашей стране, так и за рубежом. Ученый, постоянно стремившийся популяризировать на различных уровнях достижения нашей национальной культуры, снискал симпатии любителей музыки циклом телевизионных и радиопередач, которые вел в течение многих лет.

Занимавшийся педагогической деятельностью на протяжении почти полувекового периода Рамиз Зохрабов вложил большой труд в формирование нескольких поколений ученых-музыковедов в республике. Под руководством ученого были подготовлены многочисленные доктора философии и доктора наук в области искусствоведения.

Рамизу Зохрабову, принимавшему непосредственное участие в качестве музыковеда в широкомасштабных культурных программах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева, в том числе конкурсах мугама, принадлежат важные заслуги в скрупулезном доведении до зрителей секретов мира мугама и развитии эстетического вкуса людей.

Многолетняя плодотворная деятельность Рамиза Зохрабова в области обогащения музыкальной культуры Азербайджана получила высокую оценку. В 1990 году он получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств», в 2008 году – «Народный артист», а в 2009 году был удостоен одной из высших наград независимой Азербайджанской Республики – ордена «Шохрат».

Светлая память об известном ученом-музыковеде, талантливом педагоге и искреннем человеке Рамизе Фарзулла оглу Зохрабове будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Расизаде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Фатма Абдуллазаде, Абульфас Гараев, Микаил Джаббаров, Ариф Меликов, Фархад Бадалбейли, Фирангиз Ализаде, Сиявуш Керими.