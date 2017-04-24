Загадочная смерть азербайджанского студента в Украине

2017-04-24 22:42 | www.oxu.az | 4

Cтудент Кировоградской летной академии Национального авиационного университета из Азербайджана умер в общежитии при неизвестных обстоятельствах в городе Кропивницким, cообщает Oxu.Az со ссылкой на УНН.

Парень, якобы, пришел в общежитие поздно ночью. Зашел к знакомым, которые громко ругались в соседней комнате. По словам свидетелей, в ходе ссоры студент взял нож и ударил себя в область сердца.

Тело молодого человека под утро нашли в коридоре. Пока нет информации о том, был ли он пьяным.

«Говорить о самоубийстве или о других вещах мы сейчас еще не можем. Рассматривается и эта версия, но ведется следствие, к завершению которого никаких выводов делать нельзя. Сейчас ситуацию разбирают соответствующие органы», - сообщили в вузе.

Также добавили, что студент не проживал в общежитии. Парень - гражданин Азербайджана, учился в учебном заведении на пилота.

С.Б.

