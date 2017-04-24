Ле Пен заявила, что на время президентской гонки отошла от дел Нацфронта

2017-04-24 23:21 | www.trend.az | 3

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что на время избирательной кампании отошла от дел своей партии, передает РИА Новости.

"Я взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте. Я сейчас только кандидат в президенты", - заявила она в интервью на телеканале France2.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.