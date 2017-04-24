МИД РФ: Дилгам Аскеров, как и Лапшин, пренебрег рекомендацией

2017-04-24 23:44 | www.oxu.az | 2

Министерство иностранных дел России ответило на запрос относительно мер по защите гражданина России Дильгама Аскерова.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин отвечая на запрос «В свете ситуации вокруг российского гражданина А.Лапшина неоднократно отмечалось, что МИД России держит этот вопрос на постоянном контроле и принимает все возможные меры для защиты его прав. В этой связи хотелось бы знать, принимает ли МИД России какие-либо меры по защите гражданина России Д.Аскерова, который в декабре 2014 года был осужден к пожизненному лишению свободы незаконным судом непризнанной НКР?», отметил, что МИД России последовательно отстаивает законные интересы всех россиян, независимо от их национальности.

Далее дипломат отмечает, что «зона нагорно-карабахского конфликта относится к числу тех мест, от посещения которых российским гражданам рекомендовано воздерживаться».

«Данная рекомендация, в частности, размещена на консульском портале нашего Министерства. Что касается конкретно Дилгама Аскерова, то приходится констатировать, что он (как позже А.Лапшин) пренебрег вышеупомянутой рекомендацией МИД России», отметил А.Кожин. По его словам, российские власти перемещения своих граждан после их выезда за рубеж контролировать не могут", считает А.Кожин.

«В этой истории для нас есть «белые пятна». Так, нам не известно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт тот, что после задержания Д.Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей. Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Д.Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России», подчеркнул А.Кожин.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Суд сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

С.Б.

