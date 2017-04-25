В Абшеронском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть пострадавшие

2017-04-25 01:02 | www.apa.az | 3

В Абшеронском районе произошло ДТП.

Как передает АПА, на Масазырском кругу столкнулись грузовик «КамАЗ» и легковой автомобиль марки “Opel”.

В результате пострадали 2 человека, находившиеся в момент аварии в салоне легкового автомобиля. Они госпитализированы.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель грузовика, не уступивший дорогу «легковушке».

По факту ведется расследование.