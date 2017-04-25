Турция считает основанными на дезинформации слова Трампа о т.н. "геноциде армян"

2017-04-25 01:16 | www.apa.az | 4

МИД Турции назвал основанным на дезинформации заявление президента США Дональда Трампа по поводу Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы считаем, что дезинформация и ложные определения, содержащиеся в письменном заявлении президента США Трампа в отношении событий 1915 года, являются следствием "загрязнения" информации, создаваемого в течение многих лет армянскими кругами в США с помощью методов пропаганды. Мы ожидаем, что новая администрация США не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти, и примет подход, который будет учитывать страдания всех сторон", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.